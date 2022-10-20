Генштаб ВСУ: ВС РФ нанесли удары по украинским позициям в районе Давыдова Брода

Российская армия активизировалась практически вдоль всей линии соприкосновения. Также ВС РФ наносят удары по тыловой украинской инфраструктуре. Об этом сообщает генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей утренней сводке.

Так, подтверждаются удары по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области и Ладыжинской ТЭЦ в Винницкой области.

Генштаб признаёт, что был нанесён удар по позициям украинских войск в районе села Давыдов Брод, с которого ВСУ в своё время начали расширение плацдарма на левом берегу реки Ингулец.

"От Давыдова Брода идёт прямая автодорога на Берислав, находящийся на правом берегу Днепра. Именно выход к Бериславу и является одной из задач, которую ВСУ пытаются решить на южном направлении", — отмечает "Военное обозрение".