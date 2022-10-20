Российский барражирующий боеприпас "Герань-2" успешно атаковал объект критической инфраструктуры в Кривом Роге, сообщили власти Днепропетровской области.
Дроны-камикадзе ВКС РФ вновь смогли без проблем миновать противовоздушную оборону ВСУ и ударить точно в цель.
По сообщению администрации украинского региона, некий объект критической инфраструктуры серьёзно повреждён, но что на этот раз стало мишенью для "Герани", не уточняется.
Власти уже обратились к жителям области с призывом запасать питьевую и техническую воду, а также заранее зарядить электронные гаджеты.
Ранее эксперт заявил, что Киеву придётся остановить большую часть промышленных предприятий Украины, чтобы сэкономить энергию на осенне-зимний период.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.