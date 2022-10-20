В Кривом Роге русская "Герань-2" разрушила объект критической инфраструктуры

Российский барражирующий боеприпас "Герань-2" успешно атаковал объект критической инфраструктуры в Кривом Роге, сообщили власти Днепропетровской области.

Дроны-камикадзе ВКС РФ вновь смогли без проблем миновать противовоздушную оборону ВСУ и ударить точно в цель.

По сообщению администрации украинского региона, некий объект критической инфраструктуры серьёзно повреждён, но что на этот раз стало мишенью для "Герани", не уточняется.

Власти уже обратились к жителям области с призывом запасать питьевую и техническую воду, а также заранее зарядить электронные гаджеты.

Ранее эксперт заявил, что Киеву придётся остановить большую часть промышленных предприятий Украины, чтобы сэкономить энергию на осенне-зимний период.