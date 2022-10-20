Стремоусов: у ВСУ нет 60 тысяч военных на Херсонском направлении

Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удастся прорвать линию обороны российских войск в Херсонской области. И у Киева нет на юге 60 тысяч военнослужащих. Такое мнение высказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Радио Крым".

По его словам, максимум там может быть 30 тысяч бойцов украинской армии, которые к тому же не хотят умирать.