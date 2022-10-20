Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удастся прорвать линию обороны российских войск в Херсонской области. И у Киева нет на юге 60 тысяч военнослужащих. Такое мнение высказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Радио Крым".
По его словам, максимум там может быть 30 тысяч бойцов украинской армии, которые к тому же не хотят умирать.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.