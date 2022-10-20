Ищенко: 300 тысяч мобилизованных должно хватить для достижения целей СВО

Для достижения целей спецоперации должно хватить 300 тысяч резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью изданию "Военное дело" он отметил, что в мобилизационных мероприятиях нет ничего экстраординарного. По его словам, общество будет ещё больше поддерживать специальную военную операцию (СВО) в случае "громких побед" российской армии после её усиления резервистами.

Специалист также добавил, что руководство РФ и представители Минобороны решают все проблемы, возникающие при частичной мобилизации. Как пояснил Ищенко, солдаты будут экипированы "даже лучше, чем предполагалось изначально".

"Что касается оружия, то оно точно есть", — указал политолог.

Текущего мобилизационного ресурса хватит до окончания СВО, если не помешают "какие-либо политические игры", считает эксперт. Он подчеркнул: недавние удары армии РФ по критической инфраструктуре Украины доказали, что она способна быстро справиться с киевским режимом.

Ситуация может измениться в пользу России, поэтому некоторых резервистов, которые ещё не успеют добраться до фронта, отправят обратно домой, заключил Ищенко.