На оставленных позициях украинских войск силовики Луганской Народной Республики обнаружили оружейный схрон с иностранным вооружением для диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Он рассказал, что среди вооружения, находящегося в тайниках, было много оружия производства Польши, например, польские противотанковые гранатомёты.
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