Силовики ЛНР обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием для диверсантов

На оставленных позициях украинских войск силовики Луганской Народной Республики обнаружили оружейный схрон с иностранным вооружением для диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Он рассказал, что среди вооружения, находящегося в тайниках, было много оружия производства Польши, например, польские противотанковые гранатомёты.