Служба безопасности Украины задержала интернет-блогера за публикацию кадров с атакой на Бурштынскую ТЭС. Видео приравнено к секретной информации.
Блогер запечатлел на видео последствия попаданий ракет по станции и разместил кадры в своём микроблоге для привлечения подписчиков.
После видео перепостил канал с миллионной аудиторией.
"Через семь минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов", — говорится в сообщении в СБУ.
Власти Украины не раз призывали граждан воздержаться от съёмок ракетных ударов и их последствий.
Ранее сообщалось, что СБУ провели обыски у винницкого митрополита УПЦ Ионафана.
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