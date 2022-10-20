На Украине задержали блогера за видео с ракетными ударами по ТЭС

Служба безопасности Украины задержала интернет-блогера за публикацию кадров с атакой на Бурштынскую ТЭС. Видео приравнено к секретной информации.

Блогер запечатлел на видео последствия попаданий ракет по станции и разместил кадры в своём микроблоге для привлечения подписчиков.

После видео перепостил канал с миллионной аудиторией.

"Через семь минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов", — говорится в сообщении в СБУ.

Власти Украины не раз призывали граждан воздержаться от съёмок ракетных ударов и их последствий.

Ранее сообщалось, что СБУ провели обыски у винницкого митрополита УПЦ Ионафана.