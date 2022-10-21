Утро пятницы снова началось на Украине с воздушной тревоги. Она объявлена в ряде областей, включая Киев.
По сообщениям украинских источников, сирены звучат также в Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской областях и части Запорожской, не подконтрольной России.
Других подробностей о нанесённых ударах пока нет.
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Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.