Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Утро пятницы снова началось на Украине с воздушной тревоги. Она объявлена в ряде областей, включая Киев.

По сообщениям украинских источников, сирены звучат также в Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской областях и части Запорожской, не подконтрольной России.

Других подробностей о нанесённых ударах пока нет.