Заместитель руководителя Херсонской области Екатерина Губарева сказала, что два работника местной телерадиокомпании "Таврия" погибли в результате обстрела переправы в административном центре региона со стороны армии Украины.
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Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.