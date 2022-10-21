В Херсонской области сообщили о гибели журналистов из-за обстрела ВСУ переправы

Заместитель руководителя Херсонской области Екатерина Губарева сказала, что два работника местной телерадиокомпании "Таврия" погибли в результате обстрела переправы в административном центре региона со стороны армии Украины.