В Госдуме сообщили, что власти вернули домой почти 10 тысяч мобилизованных

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что власти вернули домой около 10 тысяч мобилизованных. Причины, по котором призывники не стали участниками спецоперации, российский депутат не назвал. Об этом написали в издании "Интерфакс".