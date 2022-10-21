Народная милиция ДНР: ВСУ потеряли до 60 человек и гаубицу "Мста-Б"

Представители Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что за последние 24 часа Вооружённые силы Российской Федерации на территории этого региона ликвидировали около 60 солдат ВСУ, гаубицу "Мста-Б", три танка и пять единиц техники.