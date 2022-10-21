Представители Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что за последние 24 часа Вооружённые силы Российской Федерации на территории этого региона ликвидировали около 60 солдат ВСУ, гаубицу "Мста-Б", три танка и пять единиц техники.
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Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.