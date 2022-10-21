Глава МИД Украины Кулеба обсудил с премьером Израиля поставки систем ПВО

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о беседе с главой правительства Израиля Яиром Лапидом о военной поддержке Киева. По словам дипломата, чиновники обсудили возможность передачи систем противовоздушной и противоракетной обороны.