Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о беседе с главой правительства Израиля Яиром Лапидом о военной поддержке Киева. По словам дипломата, чиновники обсудили возможность передачи систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.