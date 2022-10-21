На юге Украины в Николаеве прогремел сильный взрыв.
Об этом сообщает издание RT со ссылкой на украинские издания.
По словам источников, удар пришёлся, по всей вероятности, по энергетическим объектам Украины. Все подробности и вся информация сейчас устанавливается.
Напомним, сегодня, 21 октября рано утром несколько мощных взрывов прогремело в Запорожье и Харькове.
Также сегодня в ВСУ подтвердили ракетный удар по Антоновскому мосту, но заявили, что жертв среди мирных граждан быть не может. А между тем, там погибло 4 человека, среди них есть дети.
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