Очередной взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины

На юге Украины в Николаеве прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщает издание RT со ссылкой на украинские издания.

По словам источников, удар пришёлся, по всей вероятности, по энергетическим объектам Украины. Все подробности и вся информация сейчас устанавливается.

Напомним, сегодня, 21 октября рано утром несколько мощных взрывов прогремело в Запорожье и Харькове.

Также сегодня в ВСУ подтвердили ракетный удар по Антоновскому мосту, но заявили, что жертв среди мирных граждан быть не может. А между тем, там погибло 4 человека, среди них есть дети.