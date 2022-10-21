На Николаево-Криворожском направлении российские войска сорвали попытки наступления украинской армии в Херсонской области. Об этом заявили в Минобороны России.
В результате боевых действий было ликвидировано более 120 солдат ВСУ, шесть бронированных машин и 13 автомобилей.
Также ВС РФ предотвратили манёвры противника, целью которых было проникнуть в тыловые районы в тёмное время суток. Работу пытались провести до 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
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