ВС РФ укрепляют границу Белгородской области противотанковыми "зубами дракона"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений. Свои слова он подтвердил фотографией бетонных треугольников.

По данным "МК", спутниковые снимки сооружений активно изучаются западными экспертами, которые находят в них сходство с "зубами дракона". Во время Второй мировой войны они использовались в качестве преграды для танковых колонн противника.

Корреспонденты выяснили мнение военных экспертов по поводу таких укреплений. Как оказалось, противотанковые надолбы прикрывают траншеи, огневые точки, укреплённые доты, позиции пехоты, что в конечном итоге позволяет эффективно противостоять наступательным действиям противника на оборонительной линии.

ВСУ обычно прощупывают оборону ВС РФ при помощи бронетехники (БТР, БМП и проч.). Крупные танковые колонны удаётся вовремя обнаружить с воздуха и уничтожить. При этом бетонные треугольники могут показать свою эффективность и против танков.

"Линия обороны Сталина, которую укрепляли вдоль всей западной границы от Карелии до Приднестровья. Она заставила наступающие немецкие войска существенно снизить темпы продвижения к Москве, сорвав первоначальные сроки плана "Барбаросса", — приводит "МК" пример из истории.

Современные оборонительные сооружения будут крепче прежних. Их планируется заминировать и обтянуть колючей проволокой, чтобы и у пехотных частей не было шансов для прорыва.