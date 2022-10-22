ВС РФ продолжают применять ударные беспилотники "Герань-2" для ударов по военным и энергетическим объектам Украины. По данным военных корреспондентов "Русской весны" очередная "стая" дронов-камикадзе направилась в сторону противника в ночь с субботы на воскресенье.
Сообщения об этом появились на украинских ресурсах, которые называют российские БПЛА "мопедами".
"+7 групп мопедов по 3 — 4 БПЛА. Будьте предельно осторожны. Скоро они разлетятся в разные стороны", — цитирует "РВ" сообщения киевской стороны.
Ранее журналистка Татьяна Монтян обратила внимание на то, что Украина не применяет поставленные ей западными странами системы ПВО против ударов беспилотников. Это, по её мнению, обернётся большими проблемами для энергосистемы страны.
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