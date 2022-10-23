Российские войска продвигаются со стороны Спартака, тесня украинских националистов, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
"Подтверждаю продвижение наших подразделений в районе н.п. Опытное под Донецком со стороны Спартака. Наши группы и раньше работали за ДКАД, теперь заходят непосредственно в Опытное", — пояснил военкор.
Он подчеркнул, что ВС РФ и союзным силам удаётся оттеснять ВСУ с прежних позий.
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