Котенок: ВС РФ заходят непосредственно в Опытное под Донецком

Российские войска продвигаются со стороны Спартака, тесня украинских националистов, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

"Подтверждаю продвижение наших подразделений в районе н.п. Опытное под Донецком со стороны Спартака. Наши группы и раньше работали за ДКАД, теперь заходят непосредственно в Опытное", — пояснил военкор.

Он подчеркнул, что ВС РФ и союзным силам удаётся оттеснять ВСУ с прежних позий.