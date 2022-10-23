ВС РФ активно применяют ракеты класса "воздух — поверхность", также известные как "Изделие 305", в рамках проведения специальной военной операции на Украине.
В Сети опубликованы кадры работы российской военной авиации с применением лёгких многоцелевых управляемых ракет по объектам противника в зоне боевых действий. Такими ракетами оснащены ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28НМ "Ночной охотник".
На кадрах можно увидеть высокоточный прилёт "Изделия 305" прямо в окно здания, в котором находилось вооружение украинской армии. Оператор заблаговременно информирует сослуживцев о намерении нанести огневое поражение ВСУ "через форточку".
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