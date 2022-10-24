Стремоусов: в районе реки Ингулец отбита попытка прорыва ВСУ

В Херсонской области в районе реки Ингулец была отбита попытка украинских войск прорвать линию обороны российских военных, ситуация под контролем. Об этом рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он также добавил, что ночью была захвачена в плен группа украинских диверсантов.