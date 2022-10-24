Глава СВР Нарышкин: риторика Запада о применении ядерного оружия беспокоит РФ

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Москву сильно тревожат заявления западных лидеров о способности использовать ядерное оружие.

"Нас очень беспокоит такая риторика. Это недопустимо", — подчеркнул глава СВР в ходе открытия выставки к 60-летию Карибского кризиса в музее Вооружённых сил Российской Федерации.

При этом РФ, по словам Нарышкина, не говорит о применении ядерного оружия.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин сказал, что Москва может пригрозить Вашингтону и альянсу НАТО ядерным ударом из-за поддержки ВСУ со стороны Запада.