Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Москву сильно тревожат заявления западных лидеров о способности использовать ядерное оружие.
"Нас очень беспокоит такая риторика. Это недопустимо", — подчеркнул глава СВР в ходе открытия выставки к 60-летию Карибского кризиса в музее Вооружённых сил Российской Федерации.
При этом РФ, по словам Нарышкина, не говорит о применении ядерного оружия.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин сказал, что Москва может пригрозить Вашингтону и альянсу НАТО ядерным ударом из-за поддержки ВСУ со стороны Запада.
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