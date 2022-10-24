Суд в Москве отказался выпустить экс-главу омской налоговой под залог

Московский суд отказался выпускать экс-главу налоговой Омска Владимира Репина под залог в размере один миллион рублей. Об этом пишет издание gorod55.ru.

Сообщается, что адвокат Репина настаивал на том, чтобы его подзащитного отпустили под домашний арест или под залог. Однако суд посчитал, что после освобождения под залог Репин может повлиять на свидетелей, и потому должен оставаться под стражей.