Медведев рассказал о производстве в РФ танков, ракет и дронов: "Ждите!"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о выпуске бронетехники "Уралвагонзавод" и заверил, что враги ошибаются, надеясь на то, что у РФ закончится оружие.

Экс-президент РФ сообщил, что в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков для СВО. По его словам, от производителей потребовали ускорения сроков производства бронетехники.

"Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа всё истратили. Не надейтесь", — написал Медведев в своём микроблоге.

Политический деятель, что России кратно увеличивает выпуск военной техники.

"От танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!" — предупредил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы.