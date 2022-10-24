Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о выпуске бронетехники "Уралвагонзавод" и заверил, что враги ошибаются, надеясь на то, что у РФ закончится оружие.
Экс-президент РФ сообщил, что в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков для СВО. По его словам, от производителей потребовали ускорения сроков производства бронетехники.
"Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа всё истратили. Не надейтесь", — написал Медведев в своём микроблоге.
Политический деятель, что России кратно увеличивает выпуск военной техники.
"От танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!" — предупредил Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы.
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