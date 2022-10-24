Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) провели разведку боем в районе Давыдова Брода. Об этом сообщает Telegram-канал военного журналиста Семёна Пегова WarGonzo со ссылкой на источники с Херсонского направления.
По их данным, противник сегодня в четыре часа утра предпринял попытку атаки возле населённого пункта Давыдов Брод в составе танкового взвода.
По цели беглым огнём по 12 снарядов отработали артиллеристы 42-й мотострелковой дивизии. После этого у ВСУ пропало желание атаковать и враг быстро отступил, пишет военкор.
Ранее стали известны подробности гибели более 80 спецназовцев ВСУ под Херсоном.
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