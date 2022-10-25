Сержант НМ ДНР Шалыгин: ВСУ психологически ломали пленных — "Вас задвухсотят"

Украинские военные применяли к пленным не только физические пытки, но и пытались сломать людей психологически, рассказал вернувшийся из украинского плена сержант Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин.

По его словам, синяки с пленных не успевали сходить.

"Сразу начали по почкам, по ногам, лицо посходило уже. Попинали в общем хорошо, ломали психологически в основном. Говорят, вы нам не нужны… вас менять никто не будет, вы неликвид. Вас, скорее всего, задвухсотят", — рассказал Шалыгин РИА Новости.

Сержант подчеркнул, что подобные "беседы" проходили изо дня в день, пока пленные ждали обмена.