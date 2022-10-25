Украинские военные применяли к пленным не только физические пытки, но и пытались сломать людей психологически, рассказал вернувшийся из украинского плена сержант Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин.
По его словам, синяки с пленных не успевали сходить.
"Сразу начали по почкам, по ногам, лицо посходило уже. Попинали в общем хорошо, ломали психологически в основном. Говорят, вы нам не нужны… вас менять никто не будет, вы неликвид. Вас, скорее всего, задвухсотят", — рассказал Шалыгин РИА Новости.
Сержант подчеркнул, что подобные "беседы" проходили изо дня в день, пока пленные ждали обмена.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.