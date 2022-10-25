Активист: ВСУ передали оружие пророссийскому подполью Николаева

Пророссийские активисты, которые базируются в "подполье" Николаева получили от "однодумцев" из ВСУ оружие и боеприпасы, сообщил один из активистов.

По его словам, в рядах украинской армии много тех, кто на стороне России и ждёт освобождение города.

"Мы немножечко богатеем арсеналом, сторонники из ВСУ нам подогнали. Поэтому, твари, знайте: мы везде, и мы победим", — говорится в сообщении активиста, которое он передал РИА Новости.

По его словам, кроме того, в городе складывается отнюдь не мирная атмосфера среди гражданских и власти. Дети несколько недель учатся на "дистанционке", а с родителей продолжают собирать деньги. Кроме того, бизнесмены жалуются на огромные налоги и рэкет.