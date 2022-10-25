ISW: Россия готовится оборонять Херсон и Курскую область

Российская армия готовится к атаке ВСУ в Херсонской области и укрепляет оборону на границе с Украиной, отмечают аналитики американского Института изучения войны.

"На границе Курской области с Украиной возведены две линии обороны", — гласит очередной доклад экспертов из США.

В нём также сообщается, что российские власти обратились к мировому сообществу с предупреждением подготовке Украиной нанесения удара "грязной бомбой".