Российская армия готовится к атаке ВСУ в Херсонской области и укрепляет оборону на границе с Украиной, отмечают аналитики американского Института изучения войны.
"На границе Курской области с Украиной возведены две линии обороны", — гласит очередной доклад экспертов из США.
В нём также сообщается, что российские власти обратились к мировому сообществу с предупреждением подготовке Украиной нанесения удара "грязной бомбой".
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