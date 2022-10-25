Если Киеву удастся закончить создание ядерного боеприпаса, то нельзя исключать, что украинские власти применят это оружие, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Россия обратилась к международному сообществу с предупреждением, но процесс реагирования "может зависнуть" на месяцы, подчеркнул директор Музея войск ПВО.
"Если они (комиссия МАГАТЭ. — Прим. ред.) не приедут в течение двух недель, то должен быть нанесен мощнейший бомбовый удар" — отметил Кнутов в интервью изданию "Украина.ру".
Он опасается, что после поднятой российскими дипломатами шумихи вокруг "грязной бомбы", украинский режим "вывезет всё оборудование и само изделие в другое место".
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