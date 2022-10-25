Кнутов: Россия должна разбомбить место создания ядерного боеприпаса на Украине

Если Киеву удастся закончить создание ядерного боеприпаса, то нельзя исключать, что украинские власти применят это оружие, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Россия обратилась к международному сообществу с предупреждением, но процесс реагирования "может зависнуть" на месяцы, подчеркнул директор Музея войск ПВО.

"Если они (комиссия МАГАТЭ. — Прим. ред.) не приедут в течение двух недель, то должен быть нанесен мощнейший бомбовый удар" — отметил Кнутов в интервью изданию "Украина.ру".

Он опасается, что после поднятой российскими дипломатами шумихи вокруг "грязной бомбы", украинский режим "вывезет всё оборудование и само изделие в другое место".