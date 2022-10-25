Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале опубликовал несколько фотографий, на которых он в боевой экипировке и с оружием в руках запечатлён вместе с командирами батальонов Донецкой Народной Республики (ДНР).
Он пояснил, что на снимках комбаты Шахтёр, Злой, герой ДНР Абхаз, а также полковник Корпуса ДНР политрук Эдуард Басурин.
По словам Рогозина, с командирами он познакомился и подружился на передовой и в расположении частей.
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