Рогозин опубликовал в соцсетях фото с комбатами ДНР

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале опубликовал несколько фотографий, на которых он в боевой экипировке и с оружием в руках запечатлён вместе с командирами батальонов Донецкой Народной Республики (ДНР).

Он пояснил, что на снимках комбаты Шахтёр, Злой, герой ДНР Абхаз, а также полковник Корпуса ДНР политрук Эдуард Басурин.

По словам Рогозина, с командирами он познакомился и подружился на передовой и в расположении частей.