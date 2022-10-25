Представители администрации Киева сообщили о воздушной тревоге в городе. Чиновники призвали местных жителей спрятаться в укрытиях.
"Внимание! Объявлена воздушная тревога!" — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер совершил рабочую поездку в Киев. Известно, что это первый визит политика на Украину после конфликта с коллегой Владимиром Зеленским.
В соцсетях сообщали, что в Киеве Штайнмайеру подарили ирисы и таким образом намекнули на передачу систем противовоздушной обороны IRIS-T ВСУ.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.