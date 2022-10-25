Турецкий "Bayraktar" отказался от строительства завода на Украине

Компания "Bayraktar" из Турции отказалась от строительства завода на Украине.

Сначала производство беспилотников планировалось организовать на мощностях предприятия "Мотор Сич", директора которого (Вячеслава Богуслаева) киевский режим сейчас обвиняет в "коллаборационизме".

Сегодня, 25 октября, появилась информация, что официальные киевские власти не исключают обмена руководителя "Мотор Сич" на военнопленных из украинской армии.

Напомним, недавно глава "Bayraktar" Сельчук Байрактар после критики его продукции предложил Украине "воевать самой"