ВС РФ продолжают громить позиции ВСУ в рамках специальной военной операции. Под ударами российской армии оказываются не только позиции противника, но и его боевой арсенал, в том числе поставленный странами Запада.
Корреспонденты "Русской весны" опубликовали видеоролик, снятый военнослужащими ВСУ. На кадрах можно увидеть момент движения украинской колонны в зоне ведения боевых действий, когда её накрывает огонь российской армии.
"Судя по кадрам, первый пикап из вражеской колонны был посечён осколками в ходе обстрела", — предположили военкоры.
Ранее сообщалось о тяжёлых боях на Марьинском направлении.
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