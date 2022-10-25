RusVesna опубликовала видеокадры попадания колонны ВСУ под огонь ВС РФ

ВС РФ продолжают громить позиции ВСУ в рамках специальной военной операции. Под ударами российской армии оказываются не только позиции противника, но и его боевой арсенал, в том числе поставленный странами Запада.

Корреспонденты "Русской весны" опубликовали видеоролик, снятый военнослужащими ВСУ. На кадрах можно увидеть момент движения украинской колонны в зоне ведения боевых действий, когда её накрывает огонь российской армии.

"Судя по кадрам, первый пикап из вражеской колонны был посечён осколками в ходе обстрела", — предположили военкоры.

Ранее сообщалось о тяжёлых боях на Марьинском направлении.