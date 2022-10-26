Raytheon Technologies: ПВО NASAMS уже разворачивают на Украине

Две установки системы противовоздушной обороны NASAMS уже разворачивают на территории Украины, заявил гендиректор Raytheon Technologies Грег Хайес.

По словам Хайеса, ПВО доставили Незалежной около двух недель назад.

"Их разворачивают на Украине сегодня", — пояснил директор компании в интервью CNBC.

Как подчеркнул Хайес, Вашингтон пока не одобрил поставки ПВО Patriot Киеву, но переговоры на этот счёт ведутся постоянно.