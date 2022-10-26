Замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Хен Дон прокомментировал военную активность КНДР. Как подчеркнул чиновник, Сеул, Вашингтон и Токио серьёзно ответят на новые ядерные испытания со стороны Пхеньяна.
"Нужен будет беспрецедентный масштаб реагирования", — отметил политик, слова которого приводит Reuters.
Вместе с этим заместитель госсекретаря США Венди Шерман сочла поведение северокорейских властей безответственным. Американская чиновница обвинила КНДР в дестабилизации обстановки в регионе.
Ранее руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Вашингтон и Сеул врагами. Как подчеркнул лидер страны, он не собирается с ними разговаривать.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.