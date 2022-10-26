Президент Владимир Путин заявил на совещании с членами Совбеза, что украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов.
"Украину накачивают тяжёлым вооружением, нам известно о планах использования ею "грязной бомбы". Сохраняются риски попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточных образцов оружия", — сообщил глава РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.