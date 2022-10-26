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Ходаковский: ВС РФ в боях с ВСУ не хватает прямого подчинения артиллерии

Силовые структуры

Для более эффективного ведения боевых действий ВС РФ мешает несколько проблем, считает командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. По его словам, одной из них является "болезнь разноведомственности" на передовой.

Ходаковский: ВС РФ в боях с ВСУ не хватает прямого подчинения артиллерии

"Я считаю, что за командиром, отвечающим за определённый участок фронта, должен быть закреплён артиллерийский и бронетанковый ресурс", — сказал комбат в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".

Он отметил, что сейчас дальнобойной артиллерией распоряжается старшее командование, вследствие чего участки боевого соприкосновения, где располагаются батальоны обороны, остаются без прикрытия артиллерии. В результате командир вынужден каждый раз обращаться к старшему командиру, чтобы задействовать артиллерию и бронетехнику для прикрытия бойцов. Вместо мгновенного реагирования на данную процедуру может уйти до четырёх часов.

"Столько времени уходит в никуда в условиях боевых действий, когда дорога каждая минута! Нам нужна мгновенная реакция, а значит, и прямое подчинение (артиллерии)", — считает Ходаковский.

Он выразил надежду, что при командовании генерала армии Сергея Суровикина взаимодействие между командным составом выйдет на новый эффективный уровень. Ходаковский подчеркнул, что лишённая прикрытия бронетехники и артиллерии пехота превращается в уязвимую цель.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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