Марков: спецслужбы Запада будут пытать Собчак "финансово"

Ксении Собчак удалось скрыться и бежать из России через Белоруссию в Литву, несмотря на то, что у силовиков есть ордер на её арест. Однако там её будут сейчас пытать западные спецслужбы. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.

Он считает, что пытки эти "финансовые". Ей будут угрожать отнять всё, что "нажито непосильным трудом". А нажито немало, и это перевезено в Европу, так что пытки её ожидают серьёзные, заметил эксперт.

По его прогнозу, пытать Собчак будут литовские, польские и американские спецслужбы, стараясь выудить максимум личной информации о президенте России Владимире Путине для организации покушения на него или его свержения.