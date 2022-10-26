Ксении Собчак удалось скрыться и бежать из России через Белоруссию в Литву, несмотря на то, что у силовиков есть ордер на её арест. Однако там её будут сейчас пытать западные спецслужбы. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.
Он считает, что пытки эти "финансовые". Ей будут угрожать отнять всё, что "нажито непосильным трудом". А нажито немало, и это перевезено в Европу, так что пытки её ожидают серьёзные, заметил эксперт.
По его прогнозу, пытать Собчак будут литовские, польские и американские спецслужбы, стараясь выудить максимум личной информации о президенте России Владимире Путине для организации покушения на него или его свержения.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.