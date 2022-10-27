Ночью 27 октября по объектам ВСУ в донецком Краматорске, который временно находится под контролем украинских боевиков, была нанесена серия ракетных ударов.
По сообщениям местных жителей, на месте одного из "прилётов" в городской промзоне горит мощный пожар.
В населённом пункте располагается большое количество промышленных предприятий, включая Новокраматорский машиностроительный завод, который националисты превратили в укреплённую базу, чтобы при штурме города повторить мариупольский сценарий.
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