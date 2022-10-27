ВКС РФ нанесли мощный ракетный удар по Краматорску, в городе мощный пожар

Ночью 27 октября по объектам ВСУ в донецком Краматорске, который временно находится под контролем украинских боевиков, была нанесена серия ракетных ударов.

По сообщениям местных жителей, на месте одного из "прилётов" в городской промзоне горит мощный пожар.

В населённом пункте располагается большое количество промышленных предприятий, включая Новокраматорский машиностроительный завод, который националисты превратили в укреплённую базу, чтобы при штурме города повторить мариупольский сценарий.