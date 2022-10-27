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В украинском Запорожье полыхает пожар и отключена электроэнергия

Силовые структуры

Промышленные и инфраструктурные объекты города Запорожья, который в настоящий момент контролируется Украиной, отключены от электроснабжения, рассказал секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.

"Есть информация о возникновении пожара. Объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения", — добавил он в собственном Telegram-канале.

По словам местных жителей, пожар загорелся рано утром, после объявления воздушной тревоги.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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