Промышленные и инфраструктурные объекты города Запорожья, который в настоящий момент контролируется Украиной, отключены от электроснабжения, рассказал секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.
"Есть информация о возникновении пожара. Объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения", — добавил он в собственном Telegram-канале.
По словам местных жителей, пожар загорелся рано утром, после объявления воздушной тревоги.
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