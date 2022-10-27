Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку со стороны украинской армии из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Херсону. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. Все ракеты противника удалось перехватить, отметил он.
"Минувшей ночью была предпринята попытка обстрела города Херсон из РСЗО HIMARS. Всё было сбито", — сказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.
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