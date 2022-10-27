Военкор Котенок: Суровикин пока не переломил негативную ситуацию в зоне СВО

Ситуация в СВО после назначения её командующим Сергея Суровикина стабилизировалась — дальнейшее продвижения ВСУ остановлено, но ни о переломе пока говорить не приходится.

Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

Более того, по-прежнему остаются сторонники сдачи Херсона, отмети эксперт.

"На Херсонском направлении хорошо долбим их в обороне. Есть группа, которая считает, что город надо оставить. Есть группа, которая считает, что удержим", — заявил военкор.

По его словам, есть проблемы и на Донбассе. Угледарский выступ противника срезать не удалось, застыл фронт у Авдеевки. до сих пор не оседлали даже ДКАД (Донецкая кольцевая автодорога), отметил военный корреспондент.

По его словам, сейчас нужно выбить оружие, которое даёт ВСУ тактическое преимущество — "Хаймарс", а также нанести удары по мостам.

"Почему не ищем варианты, свои уловки для нейтрализации РСЗО? Что с мостами будем делать? У Ирана реально существуют высокоточные ракеты, позволяющие наносить удары по мостам. Если у нас таких нет, давайте закупим и выбьем мосты", — подытожил Котенок.