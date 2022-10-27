Наблюдатели ЕС отправились на армяно-азербайджанскую границу для патрулирования

Представители Европейской службы внешних действий сообщили, что группа наблюдателей ЕС скоро посетит армяно-азербайджанскую границу и начнёт патрулирование. По информации ведомства, мероприятия будут проходить два месяца.