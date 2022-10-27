Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации

Российские депутаты одобрили закон, согласно которому гражданам можно проходить альтернативную службу во время частичной мобилизации.

Как написали на официальном сайте Госдумы, россияне, которые служат в качестве гражданского персонала в организациях Вооружённых сил Российской Федерации, продолжат этим заниматься и при частичной мобилизации.