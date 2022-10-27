Россия должна жёстко ответить на сегодняшнюю атаку беспилотником Балаклавской ТЭС в Севастополе. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в своём Telegram-канале.
Аналитик подчеркнул, что украинские военные напрямую атаковали российский Крым. В связи с этим он задал вопрос: когда же наконец "Кинжалы" ударят по центрам трансляции решений в Киеве? Похоже, уже пора, заключил он.
Ранее сегодня губернатор Севастополя Михил Развозжаев сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. С возгоранием, по его словам, оперативно справились сами работники станции.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.