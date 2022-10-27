Леонков об атаке на ТЭС Севастополя: пора ударить «Кинжалами» по Киеву

Россия должна жёстко ответить на сегодняшнюю атаку беспилотником Балаклавской ТЭС в Севастополе. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в своём Telegram-канале.

Аналитик подчеркнул, что украинские военные напрямую атаковали российский Крым. В связи с этим он задал вопрос: когда же наконец "Кинжалы" ударят по центрам трансляции решений в Киеве? Похоже, уже пора, заключил он.

Ранее сегодня губернатор Севастополя Михил Развозжаев сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. С возгоранием, по его словам, оперативно справились сами работники станции.