МО: ВС России ликвидировали до 60 солдат ВСУ и наёмников в Харьковской области

Официальные представители Минобороны России рассказали о безуспешных попытках двух ротных тактических групп, в состав которых вошли украинские военные и иностранные наёмники, атаковать позиции армии РФ в районах Николаевки и Орлянки в Харьковской области. По данным ведомства, в ходе операции ВСУ на Купянском направлении погибли около 60 человек. Также в министерстве сообщили о ликвидации одного танка и шести боевых бронированных машин противника.