Foreign Policy: Украина требует от США и Европы кассетные боеприпасы

Журналисты издания Foreign Policy заявили, что киевские власти просят у американских и европейских чиновников кассетные боеприпасы. Также, по информации источников СМИ, ВСУ необходимы высокоточные бомбы.