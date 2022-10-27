Дандыкин: учения ФСО в центре Москвы могли быть плановыми

Плановые учения Федеральной службы охраны (ФСО), которые прошли вчера в центре российской столицы, проводятся в Москве, так как она относится к городам с третьим, повышенным уровнем опасности. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Аналитик в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, что люди отрабатывают свой хлеб. Он отметил, что в список городов с повышенной опасностью не входит Санкт-Петербург, а южные и центральные округа входят.

Учения вблизи Совета Федерации, эксперт объяснил тем, что у террористов могут быть конкретные цели. По его словам, нашим противникам не нравятся законы, которые принимают Госдума и Совфед.

Собеседник издания также не исключил, что учения были запланированы ранее.