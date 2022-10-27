Путин: США пока не догнали РФ в создании гиперзвукового оружия

Российский лидер Владимир Путин сказал, что Вашингтон достигнет тех же успехов в разработке гиперзвукового оружия, что и Москва, но пока этого не произошло.

"Это очевидно. Высокотехнологичная страна (США. — Прим. ред.)", — отметил глава РФ во время заседания клуба "Валдай".

По словам Путина, в нашей стране развивают такие технологии.

Ранее президент России обвинил западных лидеров в расколе народов РФ и Украины. Авторы проекта Wargonzo заявляли, что Путин объявил войну "мировому правительству" и сравнили политика с Че Геварой.