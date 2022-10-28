Освобождённый из плена боец ЛНР: на первом допросе украинцы пытали ножом

Украинские силовики пытали военнопленных с помощью холодного оружия, рассказал освобождённый боец Народной милиции ЛНР Александр Чупра.

По его словам, нож ВСУшник достал на первом же допросе.

"Там такой вопрос был, какая у меня первая школа. В этот момент я задумался на долю секунды, просто забыл. Ко мне подбегает какой-то "укроп", берёт нож, вставляет мне в ногу", — рассказал боец РИА Новости.

По словам Чупры, ему повезло. Лезвие прошло между костью и мышцами.