Украинские силовики пытали военнопленных с помощью холодного оружия, рассказал освобождённый боец Народной милиции ЛНР Александр Чупра.
По его словам, нож ВСУшник достал на первом же допросе.
"Там такой вопрос был, какая у меня первая школа. В этот момент я задумался на долю секунды, просто забыл. Ко мне подбегает какой-то "укроп", берёт нож, вставляет мне в ногу", — рассказал боец РИА Новости.
По словам Чупры, ему повезло. Лезвие прошло между костью и мышцами.
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