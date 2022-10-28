Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter и намекнул на разблокировку аккаунта
США: Штатам не удалось найти компромисс с Китаем по контролю над вооружениями
В Госдуме РФ посоветовали Зеленскому готовиться к побегу: его дни сочтены
В Омской области сократили количество коек для больных COVID-19 на 40 процентов
Оператор ПЗРК Ищенко о работе в СВО: взвод сбил 12 украинских штурмовиков
Врач-участник СВО "Шаман": в медбате приняли "как детей в детский сад"
SpaceX запустила ракету с 53 спутниками интернет-сети Starlink
Евсеев: Россия вовремя обнародовала информацию о "грязной бомбе"

Российские специалисты восстанавливают дороги в Запорожье

Силовые структуры

Российские специалисты восстанавливают дороги в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, работа идёт в круглосуточном режиме.

"В настоящий момент основные работы ведутся в районе Мелитополя, Бердянска и на трассе в направлении Херсонской области", — сообщили в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, ремонтные работы ведёт в соответствии с нормативами РФ. В указанных регионах есть сотни километров дорог, которые необходимо не просто "залатать", а отремонтировать капитально.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии

США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе.

Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Экономика и бизнес
Путин высказался по поводу ухода западных компаний с российского рынка
Силовые структуры
Арестович: боевая обстановка неприятно меняется для ВСУ на Херсонском фронте
Анжела Якубовская Ирина Мирошниченко: за моим успехом стоит огромный труд Анжела Якубовская Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова Любовь Степушова Послание Сунаку: "друзья" Украины во власти долго не удерживаются Любовь Степушова
Мир. Новости мира
ОП: в Центральной Украине экстренное отключение от электроэнергии
Силовые структуры
Кадыров припомнил Лапину сдачу Лимана: "Умудрился открыть брешь для противника"
Захарова: "разоблачителька" Собчак оказалась настолько лицемерна
Общество
Захарова: "разоблачителька" Собчак оказалась настолько лицемерна
Последние материалы
В Госдуме РФ посоветовали Зеленскому готовиться к побегу: его дни сочтены
В Омской области сократили количество коек для больных COVID-19 на 40 процентов
Российские специалисты восстанавливают дороги в Запорожье
Оператор ПЗРК Ищенко о работе в СВО: взвод сбил 12 украинских штурмовиков
Врач-участник СВО "Шаман": в медбате приняли "как детей в детский сад"
SpaceX запустила ракету с 53 спутниками интернет-сети Starlink
Евсеев: Россия вовремя обнародовала информацию о "грязной бомбе"
Конгрессмен США пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону
США снимут с вооружения самую мощную ядерную гравитационную бомбу B83-1
Байден о речи Путина на "Валдае": "Он продолжает говорить о ядерном оружии"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников