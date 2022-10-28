Российские специалисты восстанавливают дороги в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, работа идёт в круглосуточном режиме.
"В настоящий момент основные работы ведутся в районе Мелитополя, Бердянска и на трассе в направлении Херсонской области", — сообщили в ведомстве.
Как подчеркнули в Минобороны РФ, ремонтные работы ведёт в соответствии с нормативами РФ. В указанных регионах есть сотни километров дорог, которые необходимо не просто "залатать", а отремонтировать капитально.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе.