Россия может легко создать интернациональные батальоны для военных действий на Украине. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.
Эксперт, размышляя на данную тему в своём Telegram-канале, заметил, что для этого достаточно только "открыть дверь".
"Афганцы, сирийцы, сербы, северокорейцы, вьетнамцы, индонезийцы поедут за деньги воевать с удовольствием. И это будет довольствие гораздо меньшее, чем мы платим своим", — написал аналитик.
По его мнению, это вполне можно сделать, если даже президент России Владимир Путин объявил, что теперь вопрос боевых действий на Украине не локальный, а международный.
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