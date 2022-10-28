Баширов: РФ может легко создать интернациональные батальоны на Украине

Россия может легко создать интернациональные батальоны для военных действий на Украине. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Эксперт, размышляя на данную тему в своём Telegram-канале, заметил, что для этого достаточно только "открыть дверь".

"Афганцы, сирийцы, сербы, северокорейцы, вьетнамцы, индонезийцы поедут за деньги воевать с удовольствием. И это будет довольствие гораздо меньшее, чем мы платим своим", — написал аналитик.

По его мнению, это вполне можно сделать, если даже президент России Владимир Путин объявил, что теперь вопрос боевых действий на Украине не локальный, а международный.