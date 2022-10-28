Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ успешно выбивают противника в регионе:

"Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома. Занимаются какие-то позиции, занимаются лесопосадки — выбивается оттуда противник".

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